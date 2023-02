Imprese: Lu-Ve group, 25 milioni da Banco Bpm per crescita sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel gennaio 2023, per la seconda volta consecutiva, l'impegno di Lu-Ve Group per la sostenibilità è stato premiato con il riconoscimento "Aziende più attente al clima" per essersi distinta fra le migliori 130 aziende italiane che si sono impegnate di più nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Il riconoscimento è stato attribuito dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista GmbH (azienda tedesca specializzata in ricerche di mercato e analisi di dati aziendali). L'analisi si basa sul tasso di riduzione annualizzato (Carr) dell'intensità delle emissioni (rapporto tra emissioni di CO2 e fatturato in milioni di euro) tra il 2019 e il 2021. "Siamo molto soddisfatti di questa ulteriore collaborazione con Banco Bpm. Il nuovo finanziamento è finalizzato a supportare i nuovi investimenti sostenibili di Lu-Ve Group, sulla strada del processo di innovazione, crescita e di attenzione agli impatti ambientali che la società ha tra i suoi obiettivi sin dalla sua fondazione”, ha dichiarato Matteo Liberali, Ad di Lu-Ve Group. “Questo approccio – ha proseguito – ci contraddistingue da sempre ed è alla base del nostro successo commerciale sui vari mercati in cui operiamo. Continueremo a lavorare in questa direzione per migliorare ulteriormente le nostre performance Esg". "L'intervento a sostegno di Lu-Ve Group conferma la capacità di Banco Bpm di affiancare le imprese che legano la loro attività corrente e i piani di sviluppo a fattori quali sostenibilità, attenzione all'ambiente e all'innovazione tecnologica”, ha commentato Gianluca Colombo, responsabile Mercato corporate Nord-Ovest di Banco Bpm. “Del resto – ha aggiunto –, la rilevanza di questi temi è fondamentale anche per Banco Bpm, come dimostra tra l'altro il plafond da cinque miliardi per investimenti sostenibili, destinato proprio a finanziare le imprese nel loro cammino di integrazione dei fattori Esg nel ciclo produttivo". (Com)