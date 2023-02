Turchia-Siria: Valastro (Cri), ore drammatiche, vicinanza a popolazioni e soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore drammatiche per la Turchia e la Siria devastate dal sisma, seguiamo con apprensione le notizie che vedono vittime e distruzione. Lo ha dichiarato il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro. “Siamo vicini alle popolazioni colpite ed esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per le vittime e vicinanza a tutti i soccorritori e alle Consorelle della Mezzaluna Turca e Siriana, che si stanno prodigando nei primi interventi”, ha proseguito. “Ci teniamo in contatto con la Protezione civile essendo naturalmente disponibili all'eventuale partecipazione internazionale ai soccorsi", ha concluso. (Rin)