- La Russia e il Myanmar hanno firmato un accordo intergovernativo di cooperazione sull'uso pacifico di energia nucleare. Lo ha annunciato la società statale russa Rosatom, attiva nel settore dell'energia nucleare. "In base all'accordo, le parti lavoreranno insieme per implementare il progetto di una centrale nucleare a bassa capacità in Myanmar", ha scritto la società russa su Telegram. (Rum)