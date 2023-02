Ue: ministro Economia Francia, sta per nascere "un Ira europeo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha dichiarato che sta per nascere un Inflation reduction act "europeo", in risposta al piano statunitense adottato per ridurre l'inflazione. Il tema "saràò affrontato al Consiglio europeo nei prossimi giorni", ha detto Le Maire intervenendo all'emittente radiofonica "France Inter". "L'Europa alla fine avrà lanciato questa svolta strategica verso un intervento più forte per difendere le nostre industrie, la nostra produzione", ha affermato il ministro. Oggi Bruno Le Maire e l'omologo tedesco Robert Habeck saranno a Washington per incontrare la segretaria statunitense al Tesoro, Janet Yellen. (Frp)