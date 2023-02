Italia-Israele: ambasciatore Bar, il governo combatte l'antisemitismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Jenin le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso nove palestinesi, tra cui una donna anziana: "I palestinesi che sono stati uccisi o feriti come risultato dell'azione militare israeliana erano, in gran parte, terroristi che avevano attaccato le nostre forze di sicurezza. Sfortunatamente, siccome questi terroristi operavano all'interno di un insediamento popolato, sono morti anche alcuni civili, pochi, nonostante l'esercito israeliano abbia fatto di tutto per non colpirli. Siamo dispiaciuti di questo, e lo abbiamo detto. Abbiamo fatto il possibile per impedirlo". "Chi ha scatenato quest'ondata di violenza - conclude Bar - non accetterà mai il diritto di Israele ad esistere. Credo che la cooperazione dei palestinesi con Israele e l'impegno dell'autorità palestinese ad eliminare i terroristi siano il presupposto necessario per discutere della nostra futura coesistenza. Dal lato israeliano, la volontà di avviare trattative c'è. Non so quanto ci sia dal lato palestinese". (Res)