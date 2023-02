Ucraina-Russia: Zelensky introduce sanzioni contro industria nucleare russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha introdotto nuove sanzioni contro l'industria nucleare della Russia. Il decreto è stato pubblicato sul sito ufficiale del presidente dell'Ucraina. In particolare, nella lista dei sanzionati sono la società statale Rosatom le sue filiali come Rusatom, Atomenergoprom e Istituto di ricerca di reattori nucleari (Riar). Il decreto prevede che per i prossimi 50 anni le attività di queste aziende saranno bloccate e le loro operazioni commerciali verranno limitate. Inoltre, vengono introdotti la cessazione del transito delle risorse di queste società attraverso il territorio dell'Ucraina, la revoca di tutte le licenze, nonché il divieto di partecipazione alla privatizzazione o affitto di proprietà dello Stato. Come ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio serale, questa non sarà l'ultima decisione che riguarda l'industria nucleare russa. Zelensky ha anche aggiunto che misure come questa sono prese per "sostenere gli sforzi dei diplomatici ucraini per espandere le sanzioni globali su questa parte della macchina di aggressione russa". (Kiu)