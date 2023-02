Turchia-Siria: vicepresidente turco, terremoto ha provocato almeno 284 morti e oltre 2 mila feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 284 le persone rimaste uccise dal terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito la Turchia meridionale questa mattina. Lo ha riferito il vicepresidente turco Fuat Oktay, citato dall’emittente “Trt haber”. La violentissima scossa si è verificata alle 4:16 (ora locale), con epicentro a circa 30 chilometri da Gaziantep, un capoluogo provinciale con una popolazione di oltre due milioni di abitanti, ed è stato avvertito anche in diverse regioni di Siria e Libano. I feriti ammontano ad almeno 2.323, mentre 1.710 edifici risultano essere stati distrutti, ha fatto sapere Oktay. Le cifre, tuttavia, sono destinate a salire, mentre continuano le scosse di assestamento in diverse località turche e siriane. In Siria, l’ultimo bilancio diramato dal ministero della Salute include 237 morti e almeno 639 feriti. Il direttore della Protezione civile nel nord della Siria, Raed al Saleh, citato dall’emittente panaraba “Al Jazeera”, ha definito la situazione “molto difficile”, e ha chiesto assistenza internazionale per far fronte alle difficoltà riscontrate negli ospedali e a livello logistico nei territori della Siria meridionale.(Res)