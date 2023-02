Regno Unito: "The Times", Sunak minaccia uscita dalla Cedu per disputa su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Rishi Sunak potrebbe togliere il Regno Unito dalla Convenzione europea dei diritti umani (Cedu) se i piani del governo britannico per frenare l'immigrazione clandestina dovessero essere dichiarati illegali. È quanto ha dichiarato il quotidiano "The Times", dopo che stime ufficiali suggeriscono che quest'anno dovrebbero arrivare nel Regno Unito circa 65 mila migranti, un dato in aumento rispetto ai 45 mila del 2022. Sunak e Suella Braverman, la ministra dell'Interno, stanno finalizzando i piani per la legislazione sull'immigrazione, che saranno svelati entro poche settimane, e che porteranno il Regno Unito ai "confini" del diritto internazionale. Fonti del quotidiano hanno dichiarato: "Il primo ministro vuole introdurre una legislazione che soddisfi i nostri obblighi internazionali, ma sta spingendo i confini di ciò che è legalmente possibile, pur rimanendo all'interno della Cedu". Tuttavia, Sunak è stato avvertito di una possibile ribellione all'interno del suo stesso partito e una sconfitta alla Camera dei Comuni qualora il Regno Unito uscisse effettivamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. (Rel)