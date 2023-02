Cybersicurezza: oggi vertice a palazzo Chigi per primo bilancio danni attacco hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È previsto per questa mattina alle 9, a palazzo Chigi, l'incontro tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, autorità delegata per la cybersicurezza, il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni, e la direttrice del Dis-Dipartimento informazione e sicurezza, Elisabetta Belloni, per fare un primo bilancio dei danni provocati dal massiccio attacco hacker che ha colpito i server di tutto il mondo, Italia compresa. L’Acn aveva parlato ieri di un attacco “tramite un ransomware già in circolazione", che prende di mira i server VMware ESXi. Il governo ha fatto sapere di seguire con attenzione, aggiornato dall'Agenzia, gli sviluppi dell'attacco. Già nelle settimane passate il presidente del Consiglio aveva fatto un’informativa in Consiglio dei ministri sulla necessità di contrastare le vulnerabilità dei sistemi informatici. (Rin)