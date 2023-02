Turchia-Siria: Curcio (Protezione civile), data nostra disponibilità a intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per fornire la disponibilità dei nostri team con il Corpo nazionale del Vigili del fuoco ad intervenire: lo ha detto Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile su "Rai Radio1" parlando del terremoto in Turchia e Siria. "Abbiamo, attivati dal meccanismo europeo, dato la nostra disponibilità. Attendiamo di verificare se queste squadre vengono accettate. Il meccanismo funziona così: c'è il Paese che richiede, in questo caso la Turchia. Altri paesi che offrono, tra cui l'Italia. E poi la Turchia deciderà, in funzione della vicinanza e di altri parametri, chi accettare", ha detto Curcio. "I team sono variabili, si cerca di caratterizzarli in base alle richieste e ai luoghi. È personale molto specializzato sulla ricerca e soccorso", ha spiegato Curcio. (Res)