Ucraina: Zelensky esprime condoglianze a Erdogan per terremoto

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso condoglianze al popolo turco e al presidente Recep Tayyip Erdogan per il terremoto avvenuto oggi. In un messaggio su Twitter, Zelensky ha affermato che l'Ucraina sarebbe disponibile a fornire il suo aiuto alla Turchia per eliminare le conseguenze della catastrofe naturale. "Esprimo le mie condoglianze al presidente Erdogan, ai cittadini turchi e alle famiglie delle vittime del terremoto, e auguro una pronta guarigione a tutti i feriti. Sosteniamo il popolo turco in questo momento difficile", si legge nel messaggio. (Kiu)