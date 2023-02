Regno Unito: sondaggio, per 45 per cento degli elettori Partito conservatore è "corrotto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 45 per cento degli elettori, compreso il 37 per cento di coloro che hanno votato conservatore alle elezioni del 2019, considera la forza politica guidata dal primo ministro Rishi Sunak come "il partito della corruzione". È quanto emerso dal nuovo sondaggio di Savanta ComRes per il quotidiano "The Independent". In confronto, il 38 per cento degli elettori afferma che il partito laboratista è il partito della "moralità". Il primo ministro Rishi Sunak sta affrontando le ripercussioni di continui scandali all'interno del suo partito, tra cui il cosiddetto "partygate", le accuse di bullismo rivolte al vice primo ministro Dominic Raab, e il licenziamento di Nadhim Zahawi come presidente del partito Tory per una "grave violazione" del codice ministeriale. (Rel)