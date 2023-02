Singapore-Italia: al via “The Grand Italian Vision”, arte contemporanea della Collezione Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva a Singapore “The Grand Italian Vision: The Farnesina Collection”, una grande mostra di arte contemporanea italiana dedicata alla straordinaria collezione del nostro ministero degli Affari esteri, curata da Achille Bonito Oliva. Più di 70 opere che da oggi al 25 febbraio saranno ospitate nella prestigiosa Arts House di Singapore, già sede del primo Parlamento della città-Stato. Organizzata in collaborazione con l'ambasciata d'Italia, la mostra mette in luce la grandezza dell'arte italiana dal XX secolo a oggi. Per il pubblico di Singapore e i tanti turisti che affolleranno la città nel periodo del capodanno cinese sarà un avvincente viaggio attraverso la storia dell'arte italiana, con opere d'avanguardia per conoscere meglio scultura, mosaico, pittura, fotografia e installazioni protagoniste della storia dell’Italia moderna. A Singapore quindi un debutto internazionale senza precedenti che aggiunge un importante tassello alle bilaterali con l'Italia, questa volta nel campo della diplomazia culturale. In un momento in cui Singapore mira a diventare uno degli hub globali dell'arte, la Farnesina ha scelto di far iniziare proprio qui il tour di questi tesori dell’arte contemporanea italiana. Oltre alla mostra principale presso The Arts House, luogo ricco di significato storico e culturale per Singapore, alcuni pezzi selezionati saranno esposti anche nello spazio espositivo della nuova sede dell'ambasciata d'Italia a Singapore. (segue) (Com)