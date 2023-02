Singapore-Italia: al via “The Grand Italian Vision”, arte contemporanea della Collezione Farnesina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della partnership Italia-Singapore, il National Art Council (Nac) collabora con l'ambasciata attraverso programmi collaterali coinvolgendo le università locali e le istituzioni del settore dell'arte e della cultura. Ciò include un seminario che si è tenuto pochi giorni prima dell’apertura della mostra presso The Arts House, il primo febbraio, organizzato in collaborazione con il Centro per l'arte contemporanea della Nanyang Technological University (Ntu) e con la partecipazione del curatore Bonito Oliva, del direttore e fondatore Ute Meta Bauer e di Anna Lovecchio, assistente direttore, con il coinvolgimento della Fondazione Asia-Europa (Asef). “L'arte italiana è l'espressione della nostra inconfondibile identità” ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Singapore, Mario Vattani, “conferma la vitalità e la creatività della nostra cultura, e allo stesso tempo è veicolo di comunicazione e dialogo con altre identità culturali. Rafforzare i nostri rapporti con la poliedrica realtà di Singapore è uno degli aspetti più qualificanti della nostra missione in questa città-Stato, e ciò è reso più originale dalla creatività italiana, che affonda le sue radici in una tradizione secolare, pur mostrando sempre nuova capacità di innovazione”. (segue) (Com)