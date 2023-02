Singapore-Italia: al via “The Grand Italian Vision”, arte contemporanea della Collezione Farnesina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fedele al suo titolo, la mostra “The Grand Italian Vision: The Farnesina Collection” pone l'accento sul visionario. La storia documentata dell'arte italiana accompagna il visitatore in un “grand tour” per comprendere l'identità artistica italiana fondamentalmente radicata nella creatività attraverso pezzi iconici come “Forme uniche di continuità nello spazio”, iconica scultura in bronzo dello scultore Umberto Boccioni che è stata esposta nei più importanti musei del mondo, così come “L'etrusco”, versione in bronzo dorato della famosa statua di Michelangelo Pistoletto, alta quasi due metri. Questa continua ricerca di nuove forme continua a collegare la storia delle imprese artistiche della nostra Nazione al suo futuro, dove la scoperta e l'innovazione rimangono un obiettivo costante. La mostra è strutturata in modo complesso per consentire alle differenze di visione tra i vari artisti di condensarsi in modo fluido. Il viaggio inizia con il Futurismo, protagonista del dinamismo che ha pervaso l'identità artistica italiana nel Novecento. Si arriva così alla sospensione del tempo, rappresentata dall'Arte Metafisica che cita il classicismo come aspetto dell'arte italiana che ha prevalso fin dal Rinascimento. Dadaismo e Surrealismo irrompono in modo pacato ed equilibrato, sfuggendo alla romantica tabula rasa che invece accompagna questi movimenti in altri paesi europei. (segue) (Com)