Singapore-Italia: al via “The Grand Italian Vision”, arte contemporanea della Collezione Farnesina (4)

- Prevale dunque il genius loci di diverse generazioni di artisti, sfuggendo alla permanente semplificazione dei riferimenti per sintetizzare una partecipazione dialettica alla storia dell'opera d'arte. Così le sezioni che comprendono Futurismo, Arte Metafisica, Informale, Pop Art e Arte Cinetica, Concettuale, Arte Povera, Transavanguardia, prevedono un ritorno alla pittura e nuove sperimentazioni fino all'Arte Digitale, segnando nel complesso l'inarrestabile vitalità dell'arte nelle diverse sezioni. L'equilibrio delle diverse forme espressive viene mantenuto attraverso l'adozione di una curatela tematica piuttosto che cronologica. Presentata al pubblico internazionale di Singapore, la mostra sollecita un ventaglio di visioni dalla storia alla geografia, dalla sensibilità del Novecento alla spinta verso la modernità, dall'intimismo al confronto, dalle emergenze ambientali alle migrazioni, alle nuove forme di povertà e, infine, dal dialogo all'incontro. “L'arte è sempre frutto di un’immaginazione che non conosce barriere. L'arte italiana ne è la prova più lampante. Dal Rinascimento ai giorni nostri ha sempre operato nel segno del rinnovamento e della memoria”, ha dichiarato Bonito Oliva, critico d'arte italiano, storico dell'arte contemporanea, curatore di “The Grand Italian Vision: The Farnesina Collection”. (Com)