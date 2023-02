Sardegna: zone umide nell'Isola, serve uno strumento di gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le zone umide sono ecosistemi acquatici sempre più rilevanti, conoscerli meglio è il primo passo per tutelarli, ma non è tutto. “Serve uno strumento di gestione” per evitare che si perdano o vengano compromessi da incuria, gestione frammentaria e discontinua, interventi maldestri, come è successo globalmente negli ultimi 100 anni “con oltre il 64 per cento di questi bacini che sono andati perduti”. Si è parlato di zone umide e di parchi nella conferenza “ Parchi come strumento di gestione delle zone umide protette dalla Convenzione di Ramsar” che si è svolta nel fine settimana nel Parco Saline del Molentargius a Cagliari. Nel convegno, organizzato dalla Fondazione Medsea, in collaborazione con l’Assessorato della difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, nella settimana che lancia il cartellone di eventi Medsea del World Wetlands Sardegna, con oltre 40 iniziative in tutto il territorio per oltre 80 appuntamenti a tema stagni e lagune. “La strategia dell'UE sulla biodiversità è chiara - spiega Giuseppe Dodaro dalla Fondazione Medsea - entro il 2030 dobbiamo arrivare al 30 per cento di territorio tutelato nella Ue. Un valore molto superiore a quello attuale, gli Stati Membri devono istituire nuove aree protette". (segue) (Rsc)