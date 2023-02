Sardegna: zone umide nell'Isola, serve uno strumento di gestione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’assessore Regionale alla difesa dell’ambiente, Marco Porcu “è importante recuperare il rapporto originario tra uomo e natura” e i parchi sono certamente uno degli strumenti. Per questo motivo, la Regione è ben disposta a supportare i “parchi esistenti e quelli che verranno, soprattutto i parchi che si occupano di gestire le zone umide di importanza internazionale”. Tra gli esempi più recenti di parchi naturali in Sardegna, quello di Tepilora - istituito ufficialmente nel 2014, ricade nei territori di 4 comuni: Bitti, Lodè, Torpè e Posada - che ha portato la propria esperienza. Per la direttrice del Tepilora, Marianna Mossa, l'istituzione del parco è stato per il territorio un “ottimo risultato”, tra i benefici quello di riuscire a catalizzare tanti finanziamenti per interventi sul territorio, ma anche perché il parco in sé consente la promozione del territorio su “scala nazionale ed internazionale”. Allo stesso modo anche il riscontro da parte delle comunità dei 4 comuni è “molto positivo”. (segue) (Rsc)