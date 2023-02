Sardegna: zone umide nell'Isola, serve uno strumento di gestione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Renzo Ponti, sindaco di Nurachi e rappresentante del Coordinamento del Contratto di Costa delle zone umido costiere dell’Oristanese (che racchiude 11 comuni, provincia e Consorzio di Bonifica dell’Oristanese) “i tempi sono maturi per creare un grande parco delle zone umide dell’Oristanese - dice - e sono convinto che ce la possiamo fare”. Avvisa però “gli amministratori devono avere la forza di fare passi avanti di fronte alle resistenze dell'idea del parco” e tenere aperto il dialogo. Tra le forze propulsive verso la valorizzazione delle zone umide, secondo Ponti, ci sono “i giovani” che “ci trascineranno: la direzione è quella della valorizzazione delle zone umide che si coordinano per lo sviluppo sociale del territorio”. “Medsea continuerà a lavorare in prima linea per la tutela e la promozione delle zone umide attraverso il progetto Waterlands (Terre d'acqua) - conclude Manuela Puddu, referente delle zone umide per la Fondazione Medsea - che nasce dalla volontà di raccogliere e condividere l'esperienza maturata nel Golfo di Oristano con Maristanis mettendo in rete tutti i siti Ramsar della Sardegna. Solo unendo le forze si può tenere alta l'attenzione su questi importantissimi ecosistemi”. (Rsc)