Inghilterra: al via sciopero infermieri e personale ambulanze per disputa salariale

- Infermieri e personale delle ambulanze prenderanno oggi parte alla più grande giornata di scioperi del Servizio sanitario nazionale (Nhs) in Inghilterra, un nuovo capitolo della lotta per un aumento salariale superiore all'inflazione. Sciopereranno i membri del sindacato degli infermieri Royal College of Nursing, insieme ai membri di due sindacati delle ambulanze, il Gmb e Unite. L'azione di sciopero prevista in Galles è stata sospesa dopo una nuova offerta di pagamento. In base alle leggi sindacali, sarà fornita una copertura di emergenza. (Rel)