Regno Unito: ex presidente conservatore, Raab dovrebbe essere sospeso

- Il vice primo ministro Dominic Raab dovrebbe essere sospeso fino a quando non verrà conclusa l'inchiesta sulle accuse di bullismo contro di lui. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Bbc", Jake Berry, ex presidente del partito conservatore. Berry ha affermato che parlamentari e ministri "non sono una qualche forma di essere umano speciale" e dovrebbero essere trattati "come chiunque altro". Il primo ministro Rishi Sunak ha avviato un'inchiesta indipendente sulla condotta di Raab. Il ministro ha accettato l'indagine nei suoi confronti ma ha negato qualsiasi accusa. (Rel)