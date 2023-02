© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'indice dei prezzi al consumo della Thailandia è aumentato del 5,02 per cento su base annua a gennaio. Il dato, pubblicato oggi dal ministero del Commercio, è il più basso da neve mesi a questa parte e inferiore alle previsioni degli economisti. Il tasso di inflazione dovrebbe essere inferiore al 5 per cento a febbraio per effetto del calo dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari.