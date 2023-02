Cambogia: governo pianifica negoziati per accordi di libero scambio con diversi Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cambogia punta a negoziare accordi di libero scambio con diversi Paesi, in modo da ampliare i mercati delle esportazioni cambogiane. Il vice premier e ministro dell'Economia e delle finanze della Cambogia, Aun Pornmoniroth, ha dichiarato che Phnom Penh intende negoziare accordi con gli Emirati Arabi Uniti, l'India, il Giappone, l'Unione economica eurasiatica (Uee), il Canada e diversi Paesi dell'America Latina. Il ministro, che è intervenuto un incontro annuale del ministero del Commercio, ha chiesto al dicastero di continuare a lavorare per rafforzare le esportazioni di merci e servizi. Ad oggi la Cambogia ha in essere due accordi di libero scambio con la Cina e la Corea del Sud, entrati in vigore rispettivamente a gennaio e dicembre dello scorso anno. (Fim)