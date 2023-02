Turchia-Siria: terremoto Gaziantep, bilancio provvisorio sale a 175 vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Siria, invece, la violenta scossa ha causato almeno 99 vittime e 200 feriti nei governatorati di Aleppo, Hama e Laodicea, in Siria. Lo ha riferito il vice ministro della Salute siriano, Ahmed Damiriya. Il funzionario ha riferito che gli ospedali pubblici e privati sono stati posti in stato di massima allerta, e che i servizi di emergenza nelle regioni interessate dal sisma sono stati mobilitati. Sia il governo della Turchia che il governo della Siria hanno proclamato lo stato di disastro naturale. (Res)