- Due bambini rapiti quasi un anno fa nello Stato Usa del Missouri sono stati ritrovati in un supermercato della Florida. Lo ha annunciato il Dipartimento di polizia di High Springs. I due bambini sarebbero stati rapiti dalla madre non affidataria, la 36enne Kristi Nicole Gilley, che è stata arrestata. I due minori, che erano stati rapiti il 5 marzo 2022, si ricongiungeranno alla loro famiglia adottiva. (Was)