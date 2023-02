Indonesia: Pil in crescita del 5,31 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Indonesia è tornata ai livelli di crescita pre-pandemia nel 2022, con un incremento del Pil del 5,31 per cento su base annua. Lo certificano i dati pubblicati dal governo di quel Paese oggi, 6 febbraio. Il dato è leggermente superiore alle anticipazioni fornite nei giorni scorsi dal presidente Joko Widodo. Nel quarto trimestre 2022 l'economia del Paese ha registrato una crescita del 5,01 per cento, rallentando rispetto al 5,72 per cento del trimestre precedente, ma superando la previsione degli economisti. Per il 2023 il Fondo monetario internazionale prevede una crescita del 4,8 per cento. (Fim)