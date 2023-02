Germania: Scholz, installate da quattro a cinque turbine eoliche al giorno entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2030, in Germania dovrebbero essere installate a terra “da quattro a cinque turbine eoliche” al giorno. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Il capo del governo federale ha ribadito l'impegno del proprio esecutivo per l'espansione dell'energia eolica nel Paese. Tale sviluppo viene affrontato “con precisione da Stato maggiore”, ha sottolineato Scholz, che ha aggiunto: “Attualmente, stiamo preparando una tabella di marcia su entro quando gli impianti devono essere costruiti in modo da poter raggiungere i nostri obiettivi per il 2030”. A oggi, la Germania dispone di oltre 28 mila turbine eoliche a terra con una potenza totale di circa 58 gigawatt. Con l'energia generata dal vento, il governo federale vuole espandere anche quella solare. Come evidenziato da Scholz, l'obiettivo è rendere la Germania “meno dipendenti dalle importazioni di gas fossile, carbone o petrolio” e produrre più elettricità. (Geb)