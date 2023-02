Usa: procura New York pronta a incriminare Trump per il caso Stormy Daniels

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore distrettuale di New York Alvin Bragg si prepara a formalizzare capi d'accusa a carico dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell'ambito del caso che vede protagonista la ex attrice pornografica Stormy Daniels. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che la vicenda verte attorno a un pagamento di 130 mila dollari che la donna ricevette dall'ex avvocato di Trump, Michael Cohen, prima delle elezioni presidenziali 2016, per tacere in merito a un presunto rapporto sessuale tra i due. Bragg, un procuratore di nomina democratica, intende tentare di dimostrare che Trump ordinò personalmente a Cohen di registrare il pagamento come un rimborso per spese legali, commettendo così una frode fiscale. L'ex presidente ha commentato gli ultimi sviluppi sul social media "Truth", tornando a dirsi vittima di una "caccia alle streghe": "Alcuni estremisti di sinistra, assieme alla falsa informazione, stanno spingendo (Bragg) a imboccare la strada della scorrettezza procedurale, e a impuntarsi su casi inconsistenti che sono comunque morti per termini di prescrizione. Dovrebbero occuparsi piuttosto dei crimini violenti", ha scritto Trump. (Was)