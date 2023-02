Australia-Cina: ambasciatore a Tokyo Hayhurst, blocchi importazioni non ci intimoriscono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I blocchi opposti dalla Cina a diverse merci d'esportazione dell'Australia non serviranno a modificare la politica di Canberra nei confronti della prima potenza asiatica. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il nuovo ambasciatore australiano a Tokyo, Justin Hayhurst, già inviato a Pechino tra il 2012 e il 2016. L'ambasciatore ha ricordato che il governo australiano non ha fatto passi indietro sulla richiesta di indagare le origini della pandemia di Covid-19 in Cina, e mantiene una posizione "molto chiara" in merito a Taiwan, opponendosi a qualunque mutamento dello status quo attraverso lo Stretto. I tentativi di esercitare pressioni sull'Australia attraverso i flussi commerciali "danneggiano gli interessi reciproci, perché il nostro commercio è un'attività mutualmente proficua", ha aggiunto l'ambasciatore, che a questo proposito ha confermato le indiscrezioni in merito allo sblocco delle importazioni di carbone australiano da parte della Cina. "Siamo un fornitore affidabile di materie prime. Non è mai stata l'Australia a scegliere di bloccare le spedizioni", ha affermato Hayhurst, avvertendo però che "questo non significa che siamo eccessivamente dipendenti da un mercato o da una singola fonte di forniture. Continueremo a diversificare i mercati". (segue) (Git)