Australia-Cina: ambasciatore a Tokyo Hayhurst, blocchi importazioni non ci intimoriscono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri del Commercio di Cina e Australia, Wang Wentao e Don Farrell, terranno colloqui in videoconferenza questa settimana. Lo ha confermato nei giorni scorsi il ministero degli Esteri di Pechino, che non ha divulgato l’agenda dei colloqui. I rapporti tra i due Paesi hanno raggiunto picchi di tensione negli scorsi anni, dopo che Canberra ha sollecitato un’inchiesta internazionale sull’origine del Covid-19 e dopo che Pechino, in risposta, ha vietato l’importazione di una serie di prodotti australiani quali carbone, orzo e pesce. La situazione è migliorata dopo l’elezione del primo ministro laburista Anthony Albanese in Australia, avvenuta lo scorso maggio. Da allora sono ripresi i colloqui tra ministri dei due governi e, in un’intervista all’emittente “Sky News”, Albanese non ha escluso l’ipotesi di una visita a Pechino nel 2023. (Git)