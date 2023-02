Usa: governatore Georgia Kemp condanna volantini antisemiti ad Atlanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano dello Stato Usa della Georgia, Brian Kemp, ha condannato i volantini antisemiti distribuiti da ignoti in alcuni quartieri alla periferia di Atlanta. I volantini sono stati distribuiti nei quartieri di Sandy Springs e Dunwoody, abitati prevalentemente da ebrei. "Questo tipo di odio non ha posto nel nostro Stato, e i responsabili non condividono i valori della Georgia", ha scritto Kemp sul suo profilo Twitter. Il governatore ha aggiunto che le autorità statali sono pronte ad assistere i dipartimenti di polizia locali nelle indagini. (Was)