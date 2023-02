Usa: "Wsj", palloni spia cinesi avevano già sorvolato il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha già inviato in passato palloni aerostatici ad alta quota per attività di spionaggio ai danni degli Stati Uniti, che però sono stati individuati solo dopo aver lasciato lo spazio aereo Usa. Lo scrive il quotidiano "Wall Steet Journal", mentre le forze armate statunitensi sono al lavoro per recuperare i resti della sonda cinese abbattuta nel fine settimana al largo della Carolina. Fonti del dipartimento della Difesa Usa hanno riferito al quotidiano che durante l'amministrazione del presidente Donald Trump, tra il 2016 e il 2020, gli Stati Uniti hanno subito almeno tre intromissioni di palloni spia cinesi analoghe a quella verificatasi la scorsa settimana. Rispetto alla sonda abbattuta sabato, che ha attraversato gli Stati Uniti in larghezza nel corso di più di una settimana, le intromissioni precedenti avrebbero avuto però una durata molto inferiore. La Difesa avrebbe raccolto dati ed effettuato indagini in proposito solo dopo l'insediamento del presidente Joe Biden. Alla luce delle indiscrezioni in merito ai precedenti episodi, diversi deputati repubblicani hanno accusato l'amministrazione Biden di aver agito con colpevole ritardo, sostenendo che la sonda abbattuta sabato dovesse essere distrutta già il 28 gennaio, quando era stata avvistata per la prima volta sui cieli delle Isole Aleutine, in Alaska. (segue) (Was)