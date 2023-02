Usa: "Wsj", palloni spia cinesi avevano già sorvolato il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sommozzatori della Marina degli Stati Uniti sono al lavoro per localizzare i resti del pallone sonda cinese che un aereo da combattimento statunitense ha abbattuto a sei miglia dalla costa della Carolina del Sud. Lo hanno riferito ieri funzionari della Difesa statunitense. Una nave della Marina militare è arrivata sul posto subito dopo che il pallone è stato abbattuto. Altre navi della Marina e della Guardia costiera erano state messe in allerta e sono state inviate nel luogo dell’operazione. Le autorità statunitensi hanno abbattuto nella serata di sabato 4 febbraio il pallone sonda cinese localizzato nei giorni scorsi dal Pentagono nello spazio aereo Usa. Un funzionario rimasto anonimo ha confermato all’emittente “Cnn” che il velivolo è stato abbattuto mentre sorvolava l’Oceano atlantico. Il pallone sonda è arrivato negli Stati Uniti all’inizio della scorsa settimana in Montana, passando attraverso l’Alaska e il Canada, per poi muoversi verso Est e sorvolare il Kansas, la Carolina del Nord e la Carolina del Sud, uscendo dallo spazio aereo federale. (Was)