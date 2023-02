Thailandia: indice prezzi al consumo aumenta del 5,02 per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca della Thailandia ha decretato il 25 gennaio il quarto aumento consecutivo del suo tasso chiave, portandolo all'1,5 per cento. La banca centrale ha proseguito così la politica di irrigidimento quantitativo tesa contenere l'inflazione, in un momento in cui l'economia nazionale tenta di riprendersi dalle ricadute della pandemia di Covid-19. Il segretario del Comitato di politica monetaria della banca, Piti Disyatat, ha dichiarato che la banca centrale intende proseguire una "graduale normalizzazione della politica monetaria", con un ulteriore aumento graduale dei tassi di riferimento nel corso del 2023 sino a conseguire un calo del tasso di inflazione. (Fim)