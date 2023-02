Business news: Brasile, attività industriale, fatturato cresciuto del 2,8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato generato dall'attività industriale in Brasile nel 2022 è cresciuto il 2,8 per cento nel 2022 rispetto al 2021. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) in occasione della pubblicazione mensile "Indicatori industriali". Per quanto riguarda l'utilizzo della capacità installata (Uci), l'indicatore è calato di 2,1 punti percentuali, raggiungendo il 75,8 per cento. Il dato è inferiore al livello pre-pandemia (a febbraio 2020 era al 78,1 per cento). Lo scorso anno è però aumentato il numero di ore lavorate in produzione: +2,7 per cento rispetto all'anno precedente. Sono cresciuti anche la massa salariale (somma di tutti i salari pagati ai lavoratori del settore), +3,7 per cento, e il rendimento reale, +2,1 per cento. (Res)