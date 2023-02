Cipro: presidenziali, ex ministro Esteri Christodoulides in testa, andrà a ballottaggio con Mavroyiannis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides ha ottenuto il 32,04 per cento dei voti alle elezioni presidenziali che si sono tenute oggi, il cui spoglio è già oltre il 98 per cento. Lo ha reso noto il quotidiano “Cyprus Times”. Al secondo posto si è piazzato il diplomatico Andreas Mavroyiannis con il 29,59 per cento. L’altro nome che era dato favorito prima del voto è quello del leader del partito Raggruppamento democratico, Averof Neophytou, che è arrivato terzo con il 26,11 per cento. I primi due si sfideranno pertanto al ballottaggio, che si svolgerà il 12 febbraio. L’affluenza è stata di poco superiore al 72 per cento, a fronte di una platea di aventi diritto al voto di oltre 560 mila persone. (Gra)