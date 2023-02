© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è un Paese con grandi capacità nell'economia e uno stato sociale “molto ben funzionante”, ma necessita di “più slancio per le innovazioni e per la modernizzazione” della sua industria, così da raggiungere la neutralità per il clima nel 2045. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”.(Geb)