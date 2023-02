Ucraina: Scholz su adesione a Ue, i requisiti sono gli stessi per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I requisiti per l'annessione all'Ue sono “gli stessi per tutti” gli Stati candidati. È come il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha risposto durante un'intervista al quotidiano “Bild” quando gli è stato chiesto se per l'Ucraina vi siano “bonus di guerra” che ne accelerino l'ingresso nell'Unione europea. Secondo il capo del governo federale, “l'aver reso la Moldavia e l'Ucraina Paesi candidati” a entrare nell'Ue nella scorsa estate è stato “un segnale forte”. Scholz ha quindi osservato che “ogni candidato deve soddisfare i criteri necessari per diventare membro dell'Ue: vi sono questioni relative allo stato di diritto, alla democrazia, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione”. Al riguardo, il cancelliere ha sottolineato: “I requisiti per l'adesione sono gli stessi per tutti”.(Geb)