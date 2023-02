Business news: Perù, inflazione all’8,87 per cento a gennaio, uno dei livelli più alti in oltre 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Perù si è attestata all’8,87 per cento a gennaio, uno dei livelli più alti in oltre 20 anni. Lo rende noto L’istituto nazionale di statistica e informatica (Inei). Secondo gli economisti sul rialzo dei prezzi hanno inciso anche i numerosi blocchi stradali eretti nel quadro delle proteste antigovernative in corso. "Ci si aspettava che a dicembre e gennaio iniziasse la correzione al ribasso, ma le manifestazioni lo hanno reso difficile. I blocchi stradali hanno impedito ai prodotti di arrivare in diverse regioni e questo sta generando aumenti di prezzo e carenza di beni”, ha commentato Mónica Munoz Najar, economista della Rete di studi per lo sviluppo. (Res)