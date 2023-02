Energia: Romania, stoccaggi di gas al 61 per cento della loro capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania gli stoccaggi di gas naturale sono al momento pari a 1,88 miliardi di metri cubi, ossia il 61 per cento della capacità totale. Lo ha comunicato Depogaz, il principale operatore di stoccaggio sotterraneo del Paese. Per la società, la Romania non ha problemi con le forniture nella stagione fredda, poiché nei depositi si trova una quantità superiore di 780 milioni di metri cubi di gas rispetto allo scorso anno. (Rob)