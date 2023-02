Sicurezza: governo segue con attenzione sviluppi attacco hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo segue con attenzione, aggiornato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), gli sviluppi dell'attacco culminato oggi tramite un ransomware già in circolazione nei server VMware ESXi. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Domani mattina alle 9 il sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per la cybersicurezza, incontrerà a Palazzo Chigi il direttore di Acn, Roberto Baldoni, e la direttrice del Dis-Dipartimento informazione e sicurezza, Elisabetta Belloni, per fare un primo bilancio dei danni provocati dagli attacchi e per confermare la promozione della adeguata strategia di protezione, peraltro da tempo già in atto. Nelle settimane passate la necessità di contrastare le vulnerabilità dei sistemi informatici aveva costituito oggetto di una informativa da parte del presidente Giorgia Meloni in sede di Consiglio di ministri, accompagnata dall’invito a uno stretto raccordo fra le strutture istituzionali e Acn. (Rin)