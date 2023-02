Business news: Brasile, Fmi prevede crescita dell'1,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Fondo monetario internazionale (Fmi) il Brasile chiuderà il 2023 con una crescita dell'1,2 per cento e dell'1,5 per cento nell'anno successivo. I dati aggiornati del "World economic outlook" pubblicati correggono al rialzo dello 0,2 per cento la previsione fatta a ottobre 2022 per l'anno in corso, rivedendo invece al ribasso quella per il 2024 dello 0,4 per cento. A livello regionale, l'Fmi prevede che l'economia di America latina e Caraibi registrerà un rallentamento della crescita economica nel 2023, passando dal 3,9 per cento del 2022 all'1,8 per cento quest'anno. (Res)