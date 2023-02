Business news: Messico, pil 2022 +3 per cento, +0,45 per cento in IV trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha chiuso il 2022 con una crescita dell'economia pari al 3 per cento annuale. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che nel IV trimestre il Prodotto interno lordo (pil), è cresciuto dello 0,45 per cento rispetto al periodo luglio-settembre (il quinti trimestre consuecutivo con il segno positivo). Su anno, l'incremento più rilevante, in termini assoluti, lo fanno segnare le attività secondarie con una crescita del 3,2 per cento, seguito dal comparto agroalimentare (+2,8 per cento), mentre il terziario chiude con un +2.7 per cento. Nella variazione trimestrale è il settore primario a crescere di più, +2 per cento, mentre la manifattura aumenta solo dello 0,4 per cento e i servizi dello 0,2 per cento. Rispetto al IV trimestre del 2021, il pil messicano è cresciuto del 3,6 per cento, con un robusto incremento (+6,3 per cento) dell'agroalimentare. (Res)