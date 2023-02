Business news: Cile, indice produzione industriale 2022 in calo dell'1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di produzione industriale del Cile nel 2022 è calato del 2,4 per cento, trainato dalla prestazione negativa di due dei tre settori di cui è composto. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine), segnalando che rispetto a dicembre 2021 l'indice è calato dell'1 per cento, dato comunque inferiore al -5 per cento di novembre. Su anno, le notizie peggiori arrivano dalla produzione nel comparto minerario (-3,4 per cento), e i particolare da quello dei metalli. L'indice di produzione manifatturiera ha perso il 2,4 per cento, mentre quello di elettricità, acqua e gas è cresciuto dell'1.4 per cento. Il Cile è tra i pochi paesi al mondo per cui, stando alle stime delle principali agenzie internazionali, il 2023 potrebbe chiudersi in recessione. (Res)