Business news: Brasile, nel 2022 boom delle energie rinnovabili, 92 per cento dell'elettricità è "green"

- Il Brasile ha raggiunto nel 2022 il suo nuovo record di produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo scorso anno il 92 per cento di tutta l'elettricità gestita dal Sistema nazionale interconnesso (Sin) proviene da impianti idroelettrici, eolici, solari e a biomasse. Lo riferisce la Camera di commercio dell'energia elettrica (Ccee), evidenziando che si tratta della percentuale più alta degli ultimi dieci anni. I dati del 2022 mostrano che dei 67,3 mila megawatt medi (Mwm) prodotti, quasi 62 mila sono stati generati da fonti rinnovabili, diretto riflesso del più favorevole scenario climatico idrico, che ha contribuito a il recupero dei bacini idrici e l'ampliamento delle centrali elettriche alimentate dal vento e dal sole. Il record si registra infatti l'anno successivo alla peggiore crisi idrica degli ultimi 91 anni, in cui il Brasile ha rischiato di affrontare un nuovo razionamento per mancanza di acqua sufficiente nei serbatoi delle centrali idroelettriche. Per il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira, il Brasile punta a essere un esempio per il mondo nella generazione di energia pulita. "Seguendo la direttiva stabilita dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva, stiamo lavorando per contribuire maggiormente alla salvaguardia del pianeta nei prossimi anni attraverso l'uso di fonti rinnovabili, non solo nella generazione di elettricità, ma nella nostra matrice energetica", ha riferito al quotidiano "Valor Economico". (Res)