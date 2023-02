Business news: Messico, analisti Banca centrale, pil 2023 all'1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico potrebbe chiudere il 2023 con un incremento del prodotto interno lordo (pil) dell'1 per cento su anno, poco sopra rispetto allo 0,92 per cento ipotizzato a dicembre. È quanto stimano gli analisti del settore privato nel rapporto mensile compilato a fine gennaio e pubblicato oggi dalla Banca centrale (Banxico). Quanto al 2024, i 38 gruppi di analisti ipotizzano un incremento dell'1,68 per cento, contro l'1,74 per cento stimato a fine 2022. Gli analisti hanno inoltre stimato che l'anno si chiuda con un'inflazione al 5,19 per cento, in crescita rispetto al 4,99 per cento ipotizzato un mese fa, e con un tasso di sconto al 10,35 per cento (15 decimi di punto sul pronostico precedente). (Res)