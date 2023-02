Business news: Brasile, a gennaio 233 milioni di attivo commerciale con Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio la bilancia commerciale tra Argentina e Brasile, le due principali economie del Sud America, si è chiusa in netto favore di Brasilia. L'attivo mensile è stato di 233 milioni di dollari, un aumento del 56,5 per cento rispetto a gennaio del 2022. Le importazioni argentine sono cresciute dell'11,7 per cento annuo (dopo il calo del 14,1 per cento registrato a dicembre), contro un aumento del solo 3,4 per cento delle esportazioni. Il rilancio della relazione commerciale tra i due Paesi è uno dei pilastri dell'agenda di politica commerciale disegnata dal presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, che il 1 gennaio ha inaugurato il suo terzo mandato. (Res)