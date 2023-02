Germania: Scholz, investiremo in maniera permanente 2 per cento Pil nella difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito che “ora” la Germania investirà “in maniera permanente” il 2 per cento del Pil nella difesa, come previsto dall'obiettivo stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. Intervistato dal quotidiano “Bild”, il capo del governo federale ha ricordato che, a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, il suo esecutivo ha istituito il fondo speciale da 100 miliardi di euro per le Forze armate tedesche (Bundeswehr). “La situazione della sicurezza in Europa è cambiata in maniera massiccia”, ha aggiunto Scholz. Secondo il cancelliere la Bundeswehr è “una truppa grandiosa, che garantisce la sicurezza” della Germania. Inoltre, “con le loro capacità di combattimento convenzionali”, le Forze armate tedesche svolgono “un ruolo importante quando si tratta di respingere possibili attacchi sul territorio della Nato in Europa”. In merito agli annosi ritardi negli approvvigionamenti della Bundeswehr, Scholz ha sottolineato che “i carri armati non possono essere semplicemente ordinati da un rivenditore come un'auto nuova, perché i dispositivi non sono pronti al ritiro da qualche parte”. Lo Stato deve “concordare contratti di fornitura a lungo termine con l'industria in modo che i produttori investano nella produzione permanente”. Per il cancelliere, infine, “quando si acquistano sistemi d'arma, si tratta raramente di prodotti su misura, ma più spesso di sistemi pronti all'uso” e “ciò accelera la fornitura”. (Geb)