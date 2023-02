Germania: Scholz, necessari sei milioni di lavoratori in più entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania necessita di “sei milioni di lavoratori in più entro il 2030” e, a tal fine, ha bisogno di “condizioni di lavoro più attraenti per i genitori con bambini piccoli in modo da poter aumentare il numero di madri e padri occupati”. Inoltre, “occorre organizzare più sostegno per il passaggio dalla scuola alla formazione”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Il capo del governo federale ha aggiunto che quanti perdono il lavoro a metà dei 50 anni devono avere “la possibilità di trovarne uno altrettanto ben retribuito attraverso la qualifica”. A ogni modo, “tutto questo da solo non basterà, servono anche specialisti di paesi extraeuropei”. Per tale motivo, ha sottolineato il cancelliere, il suo governo ha adottato “la più moderna legge sull'immigrazione”. Al riguardo, Scholz ha osservato: “Sono fiducioso che il numero di persone che lavorano in Germania aumenterà e così anche i tassi di crescita della nostra economia”. In materia di immigrazione, il cancelliere ha ribadito che, “se la Germania garantisce protezione ai perseguitati, chi non può rivendicare tale tutela deve tornare in patria”. Il prerequisito è che “anche i Paesi d'origine riprendano i loro compatrioti, e ciò spesso manca”. Scholz ha, infine, dichiarato: “Ora dobbiamo risolvere con risolutezza questo grande compito. In cambio, apriamo canali legali affinché i professionisti di questi Paesi possano rivolgersi a noi”. (Geb)