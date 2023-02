Business news: Brasile, bilancia commerciale, surplus da 2,7 miliardi di dollari a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un surplus di 2,7 miliardi di dollari a gennaio 2023. Lo riferisce il dipartimento per il commercio estero del ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del migliore risultato delle serie storiche iniziate nel 1989. A gennaio del 2022 la bilancia commerciale aveva registrato un deficit da 58,7 milioni di dollari. Il mese scorso le esportazioni hanno raggiunto un valore di 23,1 miliardi di dollari (+11,7 per cento su anno). Le importazioni hanno raggiunto un valore di 20,4 miliardi di dollari (-1,7 per cento su anno). La Cina si conferma come principale partner commerciale del Brasile. Le esportazioni verso Pechino hanno totalizzato 5,25 miliardi di dollari, mentre le importazioni di Brasilia hanno totalizzato 4,67 miliardi di dollari. Il secondo Paese per scambi commerciali sono gli Stati Uniti. Le esportazioni verso Washington hanno raggiunto un valore di 2,68 miliardi, mentre le importazioni verso il Brasile hanno totalizzato 3,22 miliardi di dollari. (Res)